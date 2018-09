Polícia procura homem que matou esposa na frente dos três filhos em Bragança

Carlene dos Remédios foi morta a facadas em agosto; informações sobre o assassino podem ser repassadas pelo fone 181

(Foto: Polícia Civil) -A Polícia Civil está à procura de Raimundo Nonato dos Remédios Nunes, 25 anos, conhecido por “Marcelo”, que está na condição de foragido de Justiça, acusado de crime de feminicídio, em Bragança, nordeste paraense. O crime ocorreu em 27 de agosto de 2018. Raimundo foi apontado como o autor do assassinato de sua esposa Carlene dos Remédios Silva, 28 anos, morta a facadas na frente de seus três filhos e de sua sogra, na localidade conhecida como Tacuandeua, zona rural do município. Após o cometimento do crime, Raimundo Nonato fugiu.

Em inquérito policial presidido pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Bragança, familiares da vítima informaram que Raimundo era uma pessoa muito violenta com a companheira e que, desde o início do relacionamento, ela sofria de violência doméstica e familiar. “Ela já havia sido agredida fisicamente diversas vezes e também ameaçada pelo companheiro”, constatou a delegada Luciana Tunes, da DEAM.

A mãe da vítima, testemunha ocular do crime e vizinha da casa onde morava a filha, relatou que ouviu uma discussão entre o casal. Em seguida, ouviu gritos de Carlene. Foi nesse momento em que, ao sair de casa para verificar o que estava ocorrendo, viu a vítima ser esfaqueada pelas costas. Logo em seguida, o acusado saiu em fuga do local. Quaisquer informações sobre o paradeiro do foragido devem ser repassadas ao fone 181, o Disque Denúncia. A ligação é gratuita. O sigilo é garantido.

14 de Setembro de 2018

