Policia Procura morador de Novo Progresso que matou ex-esposa a facadas em Alta Floresta(MT)

Raylan trabalhava como vaqueiro em fazenda de Novo Progresso, matou a ex – Mulher a facada no meio da rua em Alta Floresta no Mato Grosso.

Mais um caso de feminicidio envolvendo morador de Novo Progresso foi registrado nesta quinta-feira (12), na cidade de Alta Floresta (MT). Raylan estava separado e tentava reatar o casamento, ele trabalhava em uma fazenda na região de Novo Progresso e alegou que queria ver o filho. Railan estava à três dias na cidade , argumentando ver o filho.

Raylan matou a ex-mulher “Celina Nascimento, de 33 anos”, com aproximadamente 7 facadas, na noite dessa quinta-feira (12), na cidade de Alta Floresta e se evadiu do local. Segundo a policia o crime aconteceu por volta das 19h50mn, próximo da casa da vitima, no bairro Bom Jesus em Alta Floresta. Celina foi vista caminhando pela rua na companhia do suspeito. Tempo depois, populares ouviram gritos de socorro, correram para ver o que estava acontecendo e encontraram a mulher caída no chão, ferida e pedindo socorro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital Regional, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

A faca, tipo peixeira, utilizada no crime foi deixada pelo suspeito no local do crime. Ela foi recolhida e irá passar por perícia para ajudar nas investigações.

A Polícia Militar realizou rondas na região para tentar localizar o autor do crime, mas ninguém foi localizado. O caso é investigado pela Polícia Judiciária Civil. Parentes da vitima acreditam que ele voltou para região , divulgou foto pedindo ajuda para quem encontra-lo avisar a policia.Veja;

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

