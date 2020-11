Polícia procura moto e último passageiro de mototaxista não legalizado que foi encontrado morto em Belterra

Corpo de Edvaldo foi encontrado no meio do mato no município de Belterra — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Vítima desapareceu após pegar corrida para Belterra no sábado (31). Mochila de passageiro foi encontrada e apreendida pela polícia.

A equipe da Polícia Civil de Belterra, no oeste do Pará, continua investigando o caso de um mototaxista não legalizado que foi encontrado morto após quatro dias do seu desaparecimento. O corpo de Edvaldo Conceição Passos foi encontrado na quarta-feira (4).

De acordo com a polícia, o último passageiro que esteve com a vítima é uma peça fundamental para a elucidação do caso. O adolescente que pegou a corrida com destino à Belterra já foi identificado, mas até o momento não foi localizado.

Ainda segundo a polícia, a mochila do adolescente foi encontrada na casa de um tio e apreendida pela polícia. A moto da vítima também não foi encontrada.

À TV Tapajós, o delegado de Polícia Civil, William Richer disse o adolescente já é conhecido pelo cometimento de atos infracionais.

“Já conhecido na seara policial de Belterra. Não vou citar o nome pois, além de ser adolescente, precisamos preservar o sigilo das informações. Tentativa de homicídio, tráfico, lesão corporal, furtos, entre outros. Estamos tentando localizar o adolescente, que seria o último cliente do mototaxista”, disse o delegado.

Por conta do avançado estado de decomposição do corpo, não foi preciso identificar imediatamente como a vítima foi morta. Polícia aguarda os laudos periciais para entender como o mototaxista não credenciado foi morto.

A polícia acredita que o crime se trata de um latrocínio já que, aparentemente, a motocicleta da vítima foi roubada.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

