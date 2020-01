Polícia procura por homem que arrancou orelha de ex-companheira a golpe de terçado no Pará

Por G1 PA — Belém/14/01/2020 23h07 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia faz buscas por um homem suspeito de tentar matar a ex-companheira com golpes de terçado na estrada de acesso à Vila dos Cabanos, em Barcarena, nordeste do estado.

You May Also Like