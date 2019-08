Polícia procura por homem que matou ex-mulher e escondeu corpo em isopor em Castanhal

(Foto:Reprodução)-José Avelino ainda fugiu do Estado com as duas filhas que teve com a mulher que assassinou

A Polícia Civil informou que está à procura de José Aparecido Avelino, homem indiciado em inquérito policial como autor do feminicídio contra Madalena da Silva Santos, 28 anos. Ela foi encontrada morta, no dia 6 de julho, dentro de uma caixa de isopor na casa em que morava, no bairro da Cohab, em Castanhal, nordeste paraense. As investigações apontaram que Avelino, com quem a vítima convivia, matou a mulher e depois fugiu com as duas filhas.

Instaurado pela delegada Lidiane Pinheiro, titular da Delegacia da Mulher de Castanhal, o inquérito foi iniciado em 9 de julho e concluído no dia 24 do mesmo mês, resultando no indiciamento de José Aparecido. Segundo a Polícia Civil, o homem é considerado foragido por estar com mandado de prisão decretado pela Justiça de Castanhal. Após o crime, ele teria fugido do Estado do Pará com as duas filhas, ambas com idade abaixo dos 18 anos.

O laudo da perícia de necropsia do corpo de Madalena, realizado no Instituto Médico Legal em Castanhal, apontou que ela foi morta por asfixia mecânica (estrangulamento). As investigações do crime revelaram ainda que o acusado e a vítima mantiveram união estável por cerca de três anos e desse relacionamento tiveram as duas filhas. No entanto, o casal estava separado havia aproximadamente três meses.

Testemunhas ouvidas durante o inquérito afirmaram que José Aparecido não deixava Madalena ficar com as crianças durante o período de separação. Além disso, ressalta a delegada, o acusado usava um nome falso para ocultar o verdadeiro nome. “Ele era conhecido como Lucas onde morava”, detalha a policial civil. O corpo da vítima foi encontrado em avançado estado de decomposição dentro do banheiro da casa. Quem souber de informações que ajudem a localizar José Aparecido Avelino deve telefonar para 181, o Disque Denúncia. A ligação é anônima e totalmente segura

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...