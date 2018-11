Policia procura por ladrão que faz emboscada em ponte para roubar motocicleta em Novo Progresso

Segundo comerciantes, a cena tem se tornado comum naquele local, ele age com rapidez, joga pau na ponte impede o acesso , quando motorista vai passar ele roupa moto e some rumo ignorado.

O ladrão conseguiu por duas vezes , armou uma emboscada e conseguiu roubar duas motos em Novo Progresso. Com uma arma, um dos suspeitos ameaçou o motorista. Um morador do bairro flagrou a cena. Segundo alguns moradores ouvidos pela reportagem do Jornal Folha do Progresso, a cena tem se tornado comum naquele local. O local escolhido pelos marginais é avenida Brasil, onde a ponte é única para quem trafega na avenida, sentido setor industrial ou para o centro da cidade, tem que passar pela ponte.

Comerciantes e moradores do bairro dizem que os assaltos são comuns naquela área. Durante a semana, eles comentam que o policiamento até passa de vez em quando no local. Apesar disso, são comuns os assaltos praticados no local mesmo durante a luz do dia.

De acordo com informações da polícia, alguns dos jovens que aparecem nas imagens de câmeras da vizinhança já foram identificados. Até o momento, porém, ninguém foi detido.

Por:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...