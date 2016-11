Polícia procura por suspeito de matar empresário em Novo Progresso

A polícia da região está à procura do homem que matou com um tiro neste sábado (29) um empresário em Novo Progresso.

A vítima teria reagido a um assalto, mas a hipótese de assassinato, sem ligação com roubo, não está descartada.

O crime aconteceu em um estabelecimento comercial no bairro Belo Vista em Novo Progresso.

O empresário “Antonio” proprietário do Comercial Antonio” estava no caixa do supermercado e foi baleado, chegou ser socorrido, mas não resistiu veio óbito. O corpo foi transladado para Santa Rosa (MA) , onde foi sepultado.

Imagens do circuito de monitoramento do estabelecimento e dos arredores foram requisitados pela policia, no entanto não se sabe se foi possível identificar os criminosos, a polícia também não informou se já prendeu alguém…

O Delegado de Policia Civil Dr. André ficou de dar uma coletiva à imprensa nesta segunda-feira (14).

