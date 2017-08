Polícia queima 90 mil pés de maconha na Bahia

A plantação, cultivada em área de caatinga, já estava pronta para a colheita. Venda renderia R$ 1 milhão ao tráfico

Cerca 90 mil pés de maconha foram destruídos durante uma operação da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), na região de Mirangaba, Bahia, na última quarta-feira. Os agentes da Delegacia Territorial (DT) tiveram apoio de drones para coletar imagens antes da ação, divulgada pela Polícia Civil nesta quinta-feira.

A plantação, cultivada em área de caatinga, já estava pronta para a colheita, de acordo com os relatos, e ocupava uma área de aproximadamente 12 mil metros quadrados. O delegado Eduardo Brito, titular da DT/Mirangaba, informou que os pés de maconha contavam com “uma eficiente estrutura de irrigação, via gotejamento, abastecida por poços artesianos”.

“Após a colheita, a droga seria vendida por mais de R$ 1 milhão”, avaliou Brito na nota enviada pela Polícia Civil.

No momento da incursão policial, houve troca de tiros entre os agentes e quatro homens que cuidavam da roça. Os suspeitos conseguiram fugir.

Agora, as investigações continuam para identificar e localizar os proprietários do terreno e do plantio, além de seus investidores.

