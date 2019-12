Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Arlete registrou um boletim de ocorrência e a polícia acionou o Conselho Tutelar e outras autoridades competentes. A Delegacia da Criança e do Adolescente segue com buscas para tentar encontrar a criança.

Polícia realiza buscas por criança de 5 anos que está desaparecida em Santarém — Foto: Reprodução/Redes Socia is A criança está desaparecida desde que saiu com um ex-vizinho da mãe. A polícia iniciou buscas para o caso de uma criança de 5 anos que está desaparecida em Santarém, no oeste Pará, desde a tarde de sábado (14).

You May Also Like