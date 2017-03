Polícia realiza fiscalizações de bares no sudoeste do Pará

A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira (27) o balanço de uma operação que fiscalizou bares, casas noturnas e hospedarias para combater a prostituição infantil e a presença de adolescentes desacompanhados e em situação de risco. A ação foi promovida no último final de semana (25) e (26), em Rurópolis, no sudoeste do Pará.

De acordo com o delegado Ariosnaldo Vital Filho, alguns locais foram fechados por falta de alvarás de funcionamento. Os proprietários foram notificados e somente podem voltar a funcionar após a regularização.

Ainda segundo ele, havia denúncias de venda de bebidas alcoólicas a adolescentes no local, perturbação da ordem pública e poluição sonora provocada por motocicletas com descargas alteradas. “Os veículos foram apreendidos e estão a disposição da Polícia Militar”, informou.

O delegado disse, ainda, que as operação serão intensificadas durante os meses de março e abril.

Do G1PA

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

