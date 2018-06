Polícia realiza operação contra o PCC no Pará e mais 13 estados

A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo realizam nesta quinta (14) uma operação conjunta para combater uma célula da organização criminosa PCC, que agia dentro e fora do país. Policiais cumprem 75 mandados de prisão em 14 estados brasileiros, dos quais 35 são em São Paulo. O Pará está entre os alvo da operação.

De acordo com informações da polícia, os trabalhos da operação interestadual Echelon foi iniciada há 12 meses, e conta também com a participação da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo. As investigações começaram quando agentes penitenciários encontraram fragmentos de manuscritos na rede de esgoto do Presídio de Segurança Máxima de Presidente Venceslau, no interior paulista. Na ocasião a Polícia Civil foi acionada para investigar o caso e acabou identificando sete líderes de organização criminosa, além de revelar a existência de uma ligação da facção com outros e países vizinhos ao Brasil.

Até agora foram identificados 103 integrantes, dos quais 75 devem ser presos nesta quinta-feira. Além de São Paulo e Pará, outros estados que recebem ações da Echelon são: Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Alagoas, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Roraima, Rio Grande do Norte, Acre, Amapá e Manaus.

Alguns integrantes da célula que já estão presos serão ouvidos nas próprias penitenciárias. Também serão cumpridos outros 59 mandados de busca e apreensão nos estados atingidos pela investigação. De acordo com a polícia civil a rede identificada é responsável por acirrar a disputa entre facções do país, que já resultou em mais de cem mortes. Parte da operação tem provas sobre 12 homicídios.

A operação Echelon também investiga a ligação dos envolvidos com o desaparecimento de pessoas. Nos meses de investigação mais de uma tonelada de drogas foram apreendidas. Um dos líderes da célula foi preso no aeroporto de Guarulhos no mês passado, quando retornava da Bahia.

