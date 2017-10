Polícia realiza operação para prender suspeitos da morte do prefeito de Tucuruí

Equipe formada por 50 agentes de segurança pública cumpre 13 mandados na cidade na manhã desta segunda (30).

A Polícia Civil do Pará realiza na manhã desta segunda-feira (30) uma operação para prender os suspeitos do assassinato do prefeito Jones William, de Tucuruí, sudeste do Pará. São cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e três de prisão temporária.

Uma equipe composta por 50 agentes de segurança pública participa da operação, comandada pelo delegado geral da Policia Civil Rilmar Firmino. Os alvos são pessoas citadas no inquérito.

O prefeito de Tucuruí foi morto a tiros em julho deste ano enquanto vistoriava obras na cidade. Ele tinha 42 anos.

Fonte: G1 PA.

