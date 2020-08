Polícia recaptura acusado de matar casal de extrativistas de Nova Ipixuna, sudeste do Pará

Lindojohnson Silva Rocha, acusado de matar extrativistas em Nova Ipixuna — Foto: Tarso Sarraf

Lindojhonson Silva Rocha estava foragido da Justiça desde 2015, quando fugiu de presídio em Marabá. Acusado estava vivendo em Tucuruí, com identidade falsa.

A Polícia prendeu na manhã desta quarta-feira (7) Lindojhonson Silva Rocha, acusado de matar um casal de extrativistas no município de Nova Ipixuna, sudeste do Pará. De acordo com a Polícia, o acusado estava escondido em uma casa na zona rural de Tucurui. Lindojhonson chegou a ser condenado a 43 anos de prisão pelos crimes, mas estava foragido desde 2015.

Segundo agentes da Superintendência Regional do Lago de Tucuruí, Lindojhoson estavam em uma vila na zona rural de Tucuruí, distante aproximadamente 70 km da sede do município. Ele se identificava na localidade com nome falso de Raimundo Nonato, ou Nato, como era conhecido e temido pelos moradores da locais.

Ainda de acordo com as investigações, ele estava envolvido em um esquema de tráfico de drogas e pistolagem na região sudeste do Pará.

Entenda o caso

Segundo as investigações, o crime ocorreu em maio de 2011. Antes do crime, o casal de extrativistas vinha sendo ameaçado de morte. Eles eram lideranças populares, que defendiam a atividade agrícola sem destruir o meio ambiente. No entanto, o projeto dos extrativistas ameaçava os interesses de latifundiários da região.

Lindojhonson, apontado como o executor do crime, foi preso no mesmo ano e julgado em 2013. Ele e Alberto Lopes Teixeira, acusado de ser comparsa de Lindojhonson no assassinato, foram condenados a 43 anos de prisão. Já José Rodrigues, apontado pela promotoria como mandante do crime, foi absolvido.

Por G1 PA — Belém

07/08/2020 15h52

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...