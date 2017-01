Polícia recaptura homem que fugiu de presídio durante massacre no RN

O presidiário detido nesta segunda é Luan Franklin Anselmo da Silva, de 25 anos

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte recapturou nesta segunda-feira, 16, um homem foragido da Penitenciária Estadual de Alcaçuz. O presidiário afirma ter escapado da unidade durante a rebelião registrada no sábado, 14, quando 26 detentos foram assassinados.

PUB

Foi a primeira vez que um órgão ligado ao governo do Estado admitiu que havia presos foragidos após a rebelião. Durante as entrevistas coletivas concedidas no domingo, 15, o secretário de Justiça e Cidadania, Wallber Virgolino, afirmou que somente um detento havia escapado e que, logo em seguida, foi recapturado.

O presidiário detido nesta segunda é Luan Franklin Anselmo da Silva, de 25 anos. Ele foi recapturado no bairro da Redinha, na zona norte de Natal. Silva realizou um assalto no bairro Pajuçara, também na zona norte, pouco antes de ser preso.Com informações do Estadão Conteúdo.

Fonte: Notícias ao minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...