Polícia recupera dois tratores um caminhão e uma prancha roubadas no Mato Grosso em propriedade rural de Novo Progresso

Polícia localiza caminhão enterrado e tratores roubados trabalhando em propriedade rural de Novo Progresso(Foto:Delegado Francimar Policia Civil)

Um caminhão prancha enterrado em uma propriedade rural no distrito de Vila Isol , municipio de Novo Progresso, foi localizado pela Polícia Civil , nesta quarta-feira (25/11). Segundo as investigações do Delegado Francimar de Castelo de Sonhos, o caminhão, foi furtado no mês de Setembro na divisa entre o estado do Pará e Mato Grosso, foi usado para transportar dois tratores roubados , que também foram encontrados na mesma propriedade rural em Novo progresso, após denuncia anônima.

Diante da denúncia, o Delegado Francimar representou pelo mandado de busca e apreensão na propriedade, decretado pela Justiça. Durante o cumprimento das buscas, os policiais identificaram o local em que o caminhão foi enterrado e com a ajuda de uma retroescavadeira retiraram as partes do veículo.

A localização do veículo aconteceu após a Polícia Civil de Castelo de Sonhos receber uma denúncia anônima de que um caminhão furtado foi ocultada na fazenda, no distrito de Vila Isol em um propriedade distante aproximadamente 30 quilometros da rodovia BR 163 em uma vicinal. Conforme o Delegado Francimar apurou, a propriedade esta no nome de um tal de Junior a fazenda de nome Mutuaca. “Estamos trabalhando para recuperar os equipamentos, depois outra etapa de investigação, disse Francimar ao Jornal Folha do Progresso”.

Segundo as informações, o trator estava sendo usado na Fazenda em trabalhos diários, o caminhão e a prancha estavam enterrados.

As investigações estão em andamento para identificar os responsáveis pela roubo e ocultação do veículo e furto dos tratores.Veja as Fotos;

Fotos: Divulgação Policia

