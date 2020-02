Polícia recupera mais quatro televisores roubados após acidente em Irituia

Prisões foram efetuadas este sábado (Foto:divulgação /Polícia Civil)

Carga com 399 TVs foi alvo de saques após tombamento de carreta na BR-010. Onze já foram achadas

Quatro televisores de 55 polegadas e um televisor 50 polegadas foram recuperados e cinco pessoas foram conduzidas à Delegacia de Irituia na tarde deste sábado (22), após investigações da Polícia Civil, que deflagrou a Operação “Sem Hipocrisia”, para apreender televisores furtados por uma multidão que saqueou uma carreta que tombou na rodovia BR-010, em Irituia, na quinta (20).

A carreta, carregada com 399 televisores, havia partido de Manaus (AM) com destino a São Paulo. O carregamento foi perdido após um acidente que não teve vítimas, mas que resultou no tombamento após uma falha mecânica.

Até agora, apenas onze aparelhos foram recuperados. Antes dessa última operação, outras sete TVs já tinham sido apreendidas pela Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A ação da 3ª Superintendência Regional da Zona do Salgado (RISP) teve apoio da Polícia Militar. A pessoas detidas foram autuadas. De acordo com a polícia, a operação de repressão ao saque de cargas tem como objetivo prevenir novas incidências de delitos.

