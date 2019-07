Policia recupera motos roubadas e prende dois suspeitos de assaltos, furtos e roubos na cidade

(Foto:Divulgação Policia)- Duas motocicletas foram recuperadas.

Um deles é foragido da justiça do estado do Mato Grosso.

A Polícia Militar da de Novo Progresso prendeu na manhã desta segunda-feira (15.07) após denuncia anônima dois suspeitos de estarem fazendo assaltos, furtos e roubos na cidade.

Na operação da Guarnição da Policia Militar no comando do Sargento Maduro Sargento e soldados Valter e Gilberto foram presos Daniel Sousa Campos, vulgo Zóio é Kercio de Oliveira Santos, vulgo Pepeu, os dois são acusados de cometerem assalto a mão armada em Novo Progresso.

Após a prisão foi constatado que Daniel Sousa Campos, vulgo Zóio é foragido da cidade de Sorriso no estado do Mato Grosso.

Conforme as informações repassada pelo Sargento Maduro ao Jornal Folha do Progresso , foi recuperada uma motocicleta Honda Bros 150, branca,na vicinal Jamanxin a aproximadamente 6 km da cidade em uma área de mata – as vitimas reconheceram os dois como os assaltantes em Novo Progresso.

Outra motocicleta recuperada Honda Bros placa QEO 6348 de cor vermelha, que foi entregue para policia onde teve reconhecimento feito pelo proprietario dos acusados como assaltantes do veiculo.

Diante dos fatos os suspeitos foram encaminhados a Central de Flagrantes de novo Progresso para que sejam adotados todos os procedimentos cabíveis.

