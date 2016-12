Policia recupera moto furtada e prende outra vez velho conhecido da PM

Por Redação Jornal Folha do Progresso com iformações de Jailson Rosa o Jamanxim”

Foi recuperada pela Policia Militar uma moto Honda/pop 100cc Placa QDC-4963 de cor branca, em abordagem foi constatada o furto. A motocicleta esta no Quartel da Policia Militar a disposição do proprietário.

A policia pede para as pessoas que foram vitimas do acusado para procurarem a Delegacia.

Rogério foi preso com objetos furtados, notebooks, várias camisetas com etiquetas, produtos de higiene, pulseira de ouro, talão de cheque e uma quantia de R$ 107,00 (cento e sete reais), aparelho celular, perfumes entre outros. O suspeito já é velho conhecido pela Policia Militar por outros furtos. Mesmo respondendo pelos dois crimes na Justiça, ele estava em liberdade.

Rogério Robson de Almeida é pego novamente com objetos furtados. Foi o mesmo que foi preso em flagrante pela PM furtando frascos de perfumes ,condicionador no supermercado Castanha no início deste ano.

You May Also Like