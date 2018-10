Polícia resgata pai e filha que foram sequestrados, após terem a casa invadida por assaltantes no Pará

Pai e filha foram sequestrados após assalto em Bujaru, no Pará — Foto: Reprodução / Facebook

Vítimas são familiares da deputada Dilvandra Fato (PT). Dois suspeitos de envolvimento no caso foram presos.

Após terem a casa invadida e serem sequestrados, Raimundo Furtado e a filha, Karine Furtado, foram resgatados na noite desta terça-feira (30) pela Polícia Militar e já se encontram na casa do prefeito de Bujaru, nordeste do Pará. As vítimas são irmão e sobrinha da deputada estadual Dilvandra Fato (PT). Dois suspeitos de envolvimento no crime foram presos e confessaram.

O sequestro aconteceu após os assaltantes não encontrarem objetos de valor na residência, localizada na vila do Curuçambaba, em Bujaru. Os criminosos fugiram por um ramal em um carro prata, que pertence a uma das vítimas, e seguiram até as proximidades de um rio. Nesse ponto, as vítimas e os criminosos entraram outro veículo e seguiram para outro local. Um dos suspeitos já havia sido preso, com o carro roubado.

As vítimas foram encontradas nas margens do rio Bujaru, a cerca de 8 quilômetros da cidade. A operação policial foi coordenada pelo Comando de Policiamento 3, com sede em Castanha, e teve apoio de policiais de Bujaru e Tomé-Açu.

O primeiro suspeito preso informou à polícia onde seria o provável local onde as vítimas foram mantidas reféns, mas ao chegar no local, a PM constatou apenas marcas de veículos. Testemunhas disseram que as vítimas estavam em área de mata, onde eles foram encontrados e resgatados.

A PM continua as buscas por dois outros suspeitos que seriam vizinhos das vítimas e teriam colaborado com o sequestro.

