Polícia resgata sucuri de cinco metros no Pará

A sucuri estava no quintal de uma residência na Avenida Perimetral, bairro da Terra Firme em Belém (Agência Pará)

Polícia resgata sucuri de cinco metros no bairro da Terra Firme

Cobra foi solta logo em seguida em área de conservação ambiental em Marituba

O Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) da Polícia Militar do Estado foi acionado pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), na madrugada desta sexta-feira (8), para realizar o resgate de uma cobra sucuri que estava no quintal de uma residência na Avenida Perimetral, bairro da Terra Firme, em Belém.

Segundo os moradores do local, o animal tinha cerca de 5 metros e estava se alimentando de uma criação de galinhas da família. Após o resgate, os militares do BPA soltaram a cobra na área de conservação ambiental denominada Refúgio da Vida Silvestre Metrópole da Amazônia (Revis), localizada no município de Marituba.

“Belém é uma cidade com vários canais a céu aberto e, especialmente nessa época do ano, a intensidade das chuvas e as marés aumentam e, consequentemente, o nível pluvial tende a crescer. Isso faz com que alguns animais migrem para áreas urbanas”, ressaltou o sargento Cleison Carlos Silva do Rosário, que atua no BPA.

“É importante que o cidadão não mate nem maltrate os animais silvestres porque todos têm suas funções no ciclo da vida. A orientação é que o cidadão ligue para o Ciop, no número 190, e informe esse tipo de ocorrência”, frisou o policial militar.

