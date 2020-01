Polícia Rodoviária Federal apreende cocaína durante abordagem a veículo em Castanhal

(Foto:Reprodução) – Policiais perceberam o nervosismo de uma passageira que carregava uma sacola e realizaram uma busca no carro

Na manhã desta quarta-feira (15), por volta das 11h30, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 1,6kg de cocaína em uma abordagem a um veículo no município de Castanhal, nordeste paraense. A apreensão foi feita durante a revista após o carro guiado pelo condutor atender á ordem de parada no km 51 da rodovia BR-316.

Após solicitar as documentações do carro, modelo Chevrolet Agile, os policiais perceberam o nervosismo de uma passageira que carregava uma sacola. Desta forma, foi realizada uma busca em todas as bolsas que estavam dentro do carro e, ao abrir a sacola que a passageira carregava, os policias encontraram duas embalagens contendo substância análoga à pasta base de cocaína.

A droga encontrada foi pesada, demonstrando que havia quase dois quilos nos volumes. Em razão do flagrante, todos os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Izabel do Pará, onde foram autuados pelo crime de tráfico de drogas.

Por:Caio Oliveira

