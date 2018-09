Polícia Rodoviária Federal de Santarém apreende meia tonelada de cocaína em Rurópolis

Barras de cocaína apreendidas em caminhão baú que seguia de Rurópolis para Placas, no Pará, foram levadas para a delegacia da PRF em Santarém — Foto: Jéssica Luz/G1

Droga estava sendo transportada em um caminhão baú. Dois homens foram presos.

Durante fiscalização de rotina na BR 230 (Transamazônica), quilômetro 980, no município de Rurópolis, oeste do Pará, a Polícia Rodoviária Federal de Santarém apreendeu na manhã desta sexta-feira (28), cerca de meia tonelada de cocaína. A droga acondicionada em tabletes estava sendo transportada em um caminhão baú.

Segundo informações da PRF, por volta das 09h30, durante patrulhamento realizado por equipe de policiais rodoviários federais da delegacia de Santarém, que havia se deslocado a Rurópolis para atendimento a uma ocorrência de acidente envolvendo outra equipe da PRF, o caminhão baú com placa de Santarém, que seguia para o município de Placas foi abordado para verificação de documentos.

Durante o procedimento de verificação de documentos e informações fornecidas por dois homens que ocupavam o veículo, os policiais verificaram contradição entre os relatos sobre os motivos da viagem. Também chamou a atenção da PRF, o nervosismo do condutor e do passageiro com a abordagem policial.

“Após alguns indícios levantados na abordagem do veículo, nós optamos por realizar uma vistoria mais minuciosa e constatamos no interior do baú de cargas mais de meia tonelada de substância análoga a Cloridrato de Cocaína distribuída por toda a estrutura interna do compartimento de cargas”, informou o policial rodoviário Jailson Amaral.

Toda a substância apreendida, assim como veículo e ocupantes foram escoltados para Santarém e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal para conclusão dos procedimentos.

O motorista Jonas Lucena Silva, de 51 anos, e o passageiro Alex Munhoz da Silva, de 27 anos, que seguiam no caminhão carregado de cocaína não quiseram falar sobre o assunto.

