Polícia Rodoviária Federal divulga balanço da “Operação Natal 2018”

Houve uma redução nos números de acidentes, feridos e mortos nas estradas federais do Pará no Natal deste ano em comparação com o 2017, segundo a Polícia Rodoviária Federal, que divulgou, agora há pouco, o balanço da “Operação Natal 2018”. Durante a operação, foram registrados 14 acidentes, sendo quatro graves, com oito pessoas feridas e dois óbitos. No Natal 2017, foram 19 acidentes, com 14 pessoas feridas e três mortes.

A PRF iniciou à 0h do dia 21 de dezembro a Operação Natal 2018, que seguiu até às 23h59 de terça-feira (25). O policiamento nas rodovias federais do Estado contou com reforço dos efetivos que concentraram a fiscalização em locais e horários de maior fluxo e incidência de acidentes graves e de criminalidade, objetivando garantir aos usuários segurança, conforto e fluidez do trânsito.

Foram fiscalizados 2.109 veículos e 2.580 pessoas nas rodovias federais no Pará nesses cinco dias de operação. E realizou 1.485 testes com o etilômetro – 38 motoristas foram flagrados em fiscalizações com o etilômetro. Seis motoristas foram presos. Foram totalizados, ainda, 1.632 autos de infrações gerais. E observadas 264 infrações de ultrapassagem cometidas, sendo 240 ultrapassagens em faixa dupla contínua. As autuações pelo não uso do cinto de segurança do motorista e passageiros representaram, respectivamente, 15 e 67 infrações. Crianças sem a cadeirinha, assento de elevação ou bebê conforto resultaram em 26 autuações. Os radares registraram 564 flagrantes de abuso da velocidade, informou, ainda, a PRF.

