Polícia Rodoviária Federal prende homem por furto de veículo em Santarém, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma equipe da PRF se deslocou até o local para a averiguação da denúncia. Durante a abordagem, foi possível apurar que o veículo havia sido furtado no bairro de Santarenzinho. O condutor confessou que havia furtado o veículo para cometer assaltos na cidade, e que com o dinheiro pretendia adquirir drogas para consumo em “bocas” da área.

You May Also Like