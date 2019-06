Polícia Rodoviária pega oito toneladas de maconha em dois caminhões

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Batalhão Integrado Especializado da Polícia Militar apreenderam no sábado, 22, dois caminhões que transportavam oito toneladas de maconha na BR-232, em São Caetano, no agreste de Pernambuco, a cerca de 150 km de Recife. Dois homens de 45 anos foram presos na ação. A PRF informou que é a maior apreensão de drogas já realizada em Pernambuco.

