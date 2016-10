Policia tenta identificar corpo de homem encontrado na BR-230 entre Itaituba e Jacareacanga

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado à margem da rodovia BR-230 (Transamazônica), à altura do Km 180, na manhã desta terça-feira (11).

Em contato com este repórter, o delegado Cléber Paschoal Silveira informou que já deslocou uma equipe coordenada pelo investigador Valdiney Lobo para averiguar a situação e coletar informes que possam favorecer a montagem de uma investigação. Peritos do IML também foram ao local para fazerem a remoção do cadáver.

Por outro lado, moradores da comunidade Penedo, a cerca de 270 quilômetros de Itaituba, no sentido Itaituba-Jacareacanga, também enviaram fotos de um cadáver encontrado na margem da estrada. Não informaram se foi na Transamazônica ou no ramal que dá acesso à comunidade Penedo. Em face da dúvida, o delegado também foi informado desse fato e disse que iria averiguar se trata-se do mesmo morto.

Em princípio, o delegado Cléber Paschoal também disse que a informação advinda do Km 180 dá conta de um assassinato ocorrido na noite de segunda-feira. Já o corpo encontrado próximo ao Penedo apresenta considerável estado de decomposição, o que leva a crer que a morte tenha ocorrido cerca de três dias antes. Mas essa informação só será fechada a partir dos exames cadavéricos que serão realizados pela equipe do IML.

