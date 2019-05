Polícia transfere para o Pará acusados de tráfico presos em Manaus

Casal acusado foi preso em Manaus e já foi trazido de avião para Santarém- (Foto:Ascom – Polícia Civil)

Casal é acusado de ser um dos maiores fornecedores de drogas de Óbidos

A Polícia Civil transferiu de Manaus (AM) a Santarém dois acusados de crime de tráfico. A transferência foi em cumprimento de ordem judicial expedida por Clemilton Salomão, juiz de Direito de Óbidos.

A transferência teve apoio de policiais da Superintendência do Baixo e Médio Amazonas e policiais civis do Departamento de Repressão ao Crime Organizado do Amazonas, bem como do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará (Graesp).

Edmilson Cerdeira Fonseca e Daiane da Silva Barreto foram transferidos para que respondam criminalmente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico perante a Justiça do Pará.

CASO

Em junho de 2018, após a “Operação Festa do Arromba” ser deflagrada no município de Óbidos, diversos mandados de prisão preventiva foram cumpridos. Porém o casal Edmilson e Daiane, acusados de serem os principais fornecedores de droga na cidade de Óbidos, não foi capturado e permanecia foragido.

Investigações da Delegacia de Polícia Civil de Óbidos descobriram que o casal estava na cidade de Manaus (AM) – e motivaram a operação conjunta entre as polícias civis do Pará e Amazonas. No dia 12 de março o carro do casal foi interceptado no Bairro Riacho Doce, em Manaus.

Edmilson e Daiane estão detidos na Central de Triagem Masculina (CTMS) e Centro de Recuperação Feminino (CRF) de Santarém, onde aguardam o julgamento pelos crimes praticados no Estado do Pará.

Operação envolveu policiais civis do Pará e Amazonas: casal foi transferido pelo Graesp (Ascom – Polícia Civil)

