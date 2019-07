Polícia usa força para dispersar protesto de servidores públicos

Fonte:DOL /Autor: Igor Reis Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A rodovia BR-422 foi desbloqueada e, de acordo com a PM, o trânsito agora flui normalmente. De acordo com os manifestantes, nenhum explicação foi dada pelo prefeito até a hora de publicação desta reportagem

Alguns manifestantes disseram terem sido atingidos por balas de borracha durante a ação. De acordo com a polícia, as balas foram disparadas contra pessoas que estavam tentando atirar pedras contra os agentes.

A Tropa de Choque chegou ao local por volta de 20h. Usando bombas de efeito moral e balas de borracha, os agentes utilizaram a força para dispersar os manifestantes, que até então se mantinham irredutíveis em liberar a via antes do prefeito Arthur Brito (PV) dar uma explicação sobre as medidas.

You May Also Like