Policiais auxiliam em parto de emergência no meio da rua em Cachoeira do Arari

(Foto:Reprodução) – Mãe e bebê estão bem após situação que contou com apoio de uma guarnição do 8º Batalhão

Policiais Militares do 8º Batalhão (BPM) ajudaram uma criança ao vir ao mundo ao auxiliar uma mãe em um parto no município de Cachoeira do Arari, Arquipélago do Marajó, nesta quinta-feira (05).

A ocorrência foi atendida pelo sargento Cunha, o cabo Júnior e os soldados Dos Anjos e Lucas, que atenderam um chamado de familiares da mulher que estava dando à luz.

A Polícia foi acionada por volta das 23h, por Vitória Ferreira, irmã de Verônica Ferreira Costa, mulher que estava em trabalho de parto em uma rua do bairro da Chácara, em Cachoeira do Arari.

Chegando ao local, Verônica já estava com a bolsa estourada, e por isso, o bebê teve que vi ao mundo ali mesmo, dentro de um carro, com ajuda dos PMs e de parentes da mulher.

Após os procedimentos, mãe e bebê foram encaminhadas de viatura para uma unidade de saúde do município para atendimento médico.

Por:O Liberal

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

