Policiais buscam por criminosos que assaltaram banco no Pará

Policiais buscam por criminosos que assaltaram banco em Bonito

Os bandidos invadiram o banco a tiros e usaram explosivos para abrir um cofre

As Polícias Civil e Militar se deslocados, durante a madrugada, por volta de meia noite deste domingo (7), para a cidade de Bonito, no nordeste do Pará, para reforçar as investigações e buscas aos sete criminosos que assaltaram a agência do Banpará do município. Eles chegaram à cidade efetuando disparos de arma de fogo. Ao menos três veículos, entre eles, um carro, uma caminhonete e motos, foram usados na ação.

O bando teria se dividido em dois grupos: um em uma caminhonete de cor preta foi até o quartel e a delegacia da cidade, onde fizeram cerco a tiros em frente aos locais para conter a saída dos policiais. Ao mesmo tempo, outro grupo em outros veículos seguiu até o banco.

No caminho, três pessoas foram pegas como reféns. Os bandidos invadiram o banco a tiros, usaram explosivos para abrir um cofre, de onde levaram valores em dinheiro. Ainda não se sabe a quantia roubada.

Após a saída do banco, os bandidos saíram em fuga nos veículos tomando rumo de um ramal que dá acesso às cidades de São Miguel do Guamá e Santa Maria do Pará. Sobre uma ponte, na estrada, um carro foi incendiado para dificultar a perseguição policial.

Os reféns foram liberados na estrada sem ferimentos. Pelo caminho, os criminosos soltaram artefatos de ferro conhecidos como “miguelitos”, usados para furar pneus de viaturas. Uma equipe do helicóptero do Grupamento Aéreo da Segurança Pública (Graesp) foi acionado para dar apoio às buscas aos assaltantes.

Policiais civis e militares da região de Capanema e Salinas foram enviados ao município, assim como guarnições da PM de cidades próximas foram acionadas para fazer barreiras nas estradas da região. Policiais civis da Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antissequestro, da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), também foram enviados para coordenar as investigações.

