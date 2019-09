Policiais Civis protestam contra Helder Barbalho

(Foto:Reprodução)-Na manhã desta terça-feira (12), servidores da Polícia Civil, realizaram um protesto na avenida Almirante Barroso, em frente ao Palácio do governo no bairro do Marco, em Belém. A via sentido São Brás foi interditada pelos servidores.

De acordo com os manifestante, o protesto acontece para pressionar o governo Helder Barbalho a cumprir os compromissos que foram definidos na última Assembleia Geral, como Data Base; Tempo Integral; Retroativo de Abono; Adicional Noturno, progressão funcional, entre outros benefícios.

Sindicalistas da categoria estão fazendo um trabalho de conscientização sobre esta agenda para tentar juntar forças para pressionar Helder Barbalho.

Os servidores alegam que o governador não quer respeitar os direitos dos servidores de maneira pacífica e democrática. Também fazem criticas as condições de trabalho, alegando situação calamitosa nas estruturas das delegacias, falta de viaturas e promessas de reformas que não foram cumpridas.

