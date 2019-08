Policiais de Santarém são ‘convocados’ para integrar força-tarefa que investiga queimadas em Novo Progresso

Equipes de Santarém e Novo Progresso — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Informação foi confirmada ao G1 pelo Superintendente Regional de Polícia Civil, Jamil Farias Casseb. Quatro homens da DECA saíram de Santarém para integrar força-tarefa.

Por determinação do delegado-geral da Polícia Civil, Alberto Teixeira, policiais civis da Delegacia de Conflitos Agrários (DECA) de Santarém, oeste do Pará, foram convocados para compor força-tarefa que investiga queimadas na região de Novo Progresso. Quatro homens saíram de Santarém nesta terça-feira (27).

A informação foi confirmada ao G1 pelo Superintendente Regional de Polícia Civil, Jamil Farias Casseb, que informou que os policiais foram dar apoio às equipes em Novo Progresso, já que na região oeste do Pará não há registros de queimadas.

A Polícia Civil divulgou a determinação do delegado-geral no site oficial nesta terça-feira (27). De acordo com a publicação, a ordem é investigar indícios de prática de incêndios criminosos nas regiões.

Em Novo Progresso e São Félix do Xingu, foram identificadas queimadas, inclusive, em áreas de proteção ambiental. Jamil Casseb destacou quer todos os fatos serão rigorosamente apurados visando a punição dos responsáveis.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

27/08/2019 11h53

