Policiais mantêm buscas a avião roubado e piloto sequestrado em Mato Grosso

Imagem ilustrativa -divulgação internete) -Equipes das unidades especializadas do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e do Grupamento Especial de Fronteira (Gefron) em conjunto com as Polícias Federal, Civil e Militar continuam as buscas ao piloto Rogério Gomes, 60 anos, levado durante o roubo da aeronave prefixo PR-ESC, que estava na pista do Sesc Pantanal, que fica cerca de 40 quilômetros de Poconé (104 quilômetros de Cuiabá), ontem à tarde.

A assessoria de imprensa da Polícia Civil informou, ao Só Notícias, que hoje foram ouvidos os funcionários da empresa que trabalham no hangar e onde o avião foi levado e a esposa do piloto. No entanto, nenhuma informação relevante que pudesse levar ao paradeiro. Não foram fornecidos mais detalhes para não atrapalhar as investigações.

O caso também está sendo investigado pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO). Será apurado se o avião possa ter sido levado para a Bolívia, como já ocorreu em outros casos em que pilotos foram obrigados a conduzir as aeronaves roubadas e depois foram soltos.

O departamento de comunicação do Sesc informou que está solidário e vem prestando apoio à família do funcionário sequestrado.

O Sesc é uma entidade mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo e dirigida pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e mantém um hotel no pantanal.

Conforme Só Notícias já informou, no mês passado, a justiça federal condenou cinco homens por terem roubado, em abril de 2015, um avião – que foi levado para Rondônia e de lá teria ido para a Bolívia. A aeronave estava em um aeródromo sinopense. A quadrilha também foi condenada pela tentativa de roubo de outro avião, em maio do mesmo ano, quando houve tiroteio e um policial federal foi morto, em Sinop. As penas variaram de 7 a 11 anos de cadeia. Eles estão no presídio Osvaldo Florentino Leite, o “Ferrugem”.

Fonte: Só Notícias/Débora Lobo

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

