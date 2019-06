Policiais Militares agraciados em Novo Progresso agora são homenageados em Altamira

O Subtenente Cruz comandante do destacamento da Policia Militar do distrito de Castelo de Sonhos e sua equipe foram agraciado na Câmara Municipal de Novo Progresso pela operação que acabou impedindo a fuga dos assaltantes do Banco Sicredi no dia 03 de maio de 2019, naquele distrito.

Os Agraciados foram;Subtenente Manoel Cruz Da Silva, o cabo Igor André Nogueira De Oliveira, o cabo Edson De Carvalho Vieira e o soldado Everson Felipe Souza Matos.



Nesta semana foi a vez da homenagem na Câmara de Vereadores de Altamira.

Veja nota;

Tive o enorme privilégio de também homenagear na noite de ontem, 4 policiais militares aos quais considero verdadeiros heróis. São eles o subtenente Manoel Cruz Da Silva, o cabo Igor André Nogueira De Oliveira, o cabo Edson De Carvalho Vieira e o soldado Everson Felipe Souza Matos.

No dia 03 de maio do corrente ano, uma grande ocorrência de roubo poderia ter tido um final trágico no Distrito de Castelo dos Sonhos. Homens fortemente armados e utilizando de muita violência renderam clientes e funcionários do Banco SICRED, as vítimas passaram por momentos de muita tensão em poder dos criminosos, que conseguiram fugir levando reféns.

Ao saber dessa situação e mesmo com o efetivo reduzido, nossos homenageados não mediram esforços em desempenhar suas atividades, atuando de forma abnegada e com auto grau de profissionalismo, dedicação e comprometimento para localizar e libertar os reféns e deter os meliantes.

Por este ato gloriosos e pela importância desta corporação, devemos prestigiá-la ao longo de todo nosso mandato, uma polícia cidadã, de braços dados com a comunidade, que atende a todos sem distinção de credo, raça ou condição social, uma polícia que atua diuturna e incansavelmente para manter a lei e a ordem sempre de forma integra e altruísta, atitude de profissionalismo como as demonstradas neste caso.

Por isso, merecem todo o reconhecimento do povo de Castelo de Sonhos e de toda a população de Altamira.

Vereador Raimundinho Aguiar

BLOG Raimundinho Aguiar

