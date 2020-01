Policiais militares ajudam a reforçar estoque de sangue do Hemocentro de Santarém

Policiais militares doando sangue no Hemocentro de Santarém — Foto: Agência Pará/Divulgação

Nesta sexta-feira (10), vinte policiais fizeram doação de sangue. Outros militares são esperados até o carnaval.

Responsável pelo abastecimento de 11 hospitais localizados na região oeste do Pará e de 9 Agências Transfusionais, o Hemocentro de Santarém precisa de parceria para manter o estoque de sangue.

Nesta sexta-feira (10), o Hemocentro recebeu policiais militares que contribuíram com 20 bolsas de sangue para reforçar o estoque. A expectativa é receber mais doadores voluntários da PM até o período festivo de carnaval.

“Nós somos doadores há anos e nós sabemos das dificuldades que o Hemopa enfrenta no dia a dia para a captação de doadores. E eu sugerir que todos os comandos sejam mobilizados neste mês para trazerem seus efetivos e começar o ano com essa boa ação”, disse o tenente coronel da PM, Vallério Ferreira.

O gerente do Hemocentro, Joaquim Azevedo disse que a parceria da PM é de extrema importância em todas as campanhas. “Sempre que é solicitado , eles atendem aos nossos chamados. É louvável essa atitude. Por isso é justo que façamos esta homenagem aos policiais militares”, destacou.

Para ser um doador de sangue

O cidadão precisa ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal), ter mais de 50 kg, estar bem de saúde e apresentar um documento de identificação oficial, original, com foto (RG, CNH, Passaporte ou Carteira de Trabalho). No momento do cadastro, o voluntário deve dizer também para qual escola de samba deseja pontuar.

O Hemocentro Regional de Santarém fica na Avenida Frei Vicente, 696, entre as Alameda 30 e 31 (Aeroporto Velho). O atendimento é de segunda a sexta, das 7h às 12h30. Para mais informações é só ligar para (93) 3524-7550

Por G1 Santarém — PA

