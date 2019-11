Policiais militares arriscam as próprias vidas em naufrágio de balsa para salvar acidentados em Curuá no Pará

Sargento PM Elivaldo C. Silva e os soldados Denner César e Elvis Almeida colocaram suas vidas em risco para salvar acidentados — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Embarcação levava uma viatura da PM e mais 12 pessoas quando foi a pique no Lago Curuá.

Doze pessoas escaparam da morte durante acidente com uma balsa que foi a pique no Lago Curuá, no município de Curuá, oeste do Pará, na noite de domingo (17). A ação rápida de três policiais militares que estavam a bordo da embarcação foi determinante para que o naufrágio não terminasse em tragédia.

A embarcação estava transportando a viatura da PM que foi dar apoio a equipes de saúde no atendimento a duas pessoas que sofreram acidente no Raid Alenquer-Curuá, na comunidade Cucuí. Em frente ao município de Curuá, a balsa foi a pique.

“Foi tudo muito rápido, foi questão de segundos para que a balsa afundasse completamente. Tivemos que agir rapidamente porque os pacientes mais graves estavam amarrados a pedaços de madeira usados como pranchas”, contou o comandante da guarnição do dia, sargento Elivaldo C. Silva.

Acidentados estavam amarrados a pedaços de madeira usados como pranchas — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ainda de acordo com o sargento, a PM recebeu pedido de ajuda de enfermeiras que relataram sobre o acidente ocorrido em local de difícil acesso próximo à comunidade Cucuí. No local, além dos dois acidentados, uma mulher que estava passando mal em Cucuí foi socorrida pelos veículos da secretaria de saúde. Porém, as ambulâncias não conseguiram vencer o atoleiro e ficaram no meio do caminho.

“Quando eu vi que os carros da saúde não iam conseguir passar, tomei a iniciativa de passar os pacientes para a viatura da PM. Os dois homens vinham na carroceria e a mulher, na cabine acompanhada por uma filha. Foi uma medida extrema para salvar as vidas dos pacientes que estavam em estado grave”, contou o sargento.

A viatura oi colocada na balsa, onde além dos pacientes, haviam mais nove pessoas, entre policiais, tripulantes e enfermeiras. O acidente aconteceu quando a balsa chegava a Curuá. O Lago Curuá é fundo no ponto onde a balsa naufragou, o que exigiu habilidade dos policiais para tirar todos os pacientes antes que se afogassem.

Local do acidente com balsa em Curuá, no Pará — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em Curuá, uma lancha da Secretaria de Saúde de Alenquer já aguardava para fazer o transporte dos pacientes para o hospital daquele município.

Segundo a Polícia de Curuá, as duas vítimas de acidente no Raid, apesar dos ferimentos estão fora de perigo. A mulher identificada como Dalva Gazel, não está em coma, como chegaram a suspeitar. A filha de Dalva, Dara Gazel, fez um relato em rede social agradecendo todo o auxílio recebido da Polícia Militar, populares e equipes de saúde, no socorro à sua mãe, que segundo ela, está internada no Hospital Santo Antônio, de Alenquer, com quadro clínico estável e respirando sem ajuda de balão de oxigênio.

Alerta

A Polícia Militar de Curuá que fez o socorro a duas vítimas de acidente no Raid, fez um alerta sobre a combinação perigosa de álcool de direção, uma vez que a maioria dos acidentes registrados no evento têm relação com o consumo de bebidas alcoólicas.

“Todo ano essa situação se repete. Já tivemos registros até ade acidentes com mortes em outras edições. Chega a fazer fila em frente ao hospital, de pessoas para fazer curativos em decorrência de acidentes no raid. Enquanto não houver um fiscalização mais rigoroso, isso infelizmente vai continuar acontecendo”, observou sargento C. Silva.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

