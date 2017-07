Policiais militares concluem curso de policiamento escolar

Curso visa estabelecer uma estreita cooperação para diminuição dos índices de violência e criminalidade nas escolas

Foto: Cristiani Sousa – A Companhia Independente de Polícia Escolar (Cipoe) promoveu nesta segunda-feira (3), na Estação Gasômetro, em Belém, a solenidade de encerramento do 1° Curso de Policiamento Comunitário Escolar. O curso tem o objetivo de promover o fortalecimento e da relação entre a Polícia Militar e as comunidades escolares, visando estabelecer uma estreita cooperação para a diminuição dos índices de violência e criminalidade nas escolas.

Trinta e nove policiais militares concluíram o curso, que teve carga horária de 173 horas. Foram ministradas as seguintes disciplinas: direitos humanos, relações interpessoais, tiro defensivo, instrumentos de menor potencial ofensivo, mediação de conflitos, policiamento comunitário escolar, direito aplicado à atividade policial militar e atendimento policial à criança e ao adolescente.

“Durante o curso, trabalhamos três processos finalísticos. Aprimoramos nossa forma de fazer a ronda escolar, os atendimentos emergenciais, identificando os cuidados nos atendimentos de ocorrências com caráter de emergência. O curso de policiamento comunitário escolar apresenta ferramentas, metodologias, para fazer com que a comunidade escolar participe do planejamento e das ações para prevenção da violência e criminalidade no ambiente escolar. Com esta capacitação, ampliamos o esforço na prevenção”, disse o major Jorge Aragão, comandante da Cipoe.

A tenente Patrícia Ellen, oradora e primeira colocada do curso, se sente realizada por ter concluído mais uma formação que agregou conhecimento diferenciado por ser totalmente voltado para o ambiente escolar. “O curso durou 28 dias e, neste tempo, tivemos 15 disciplinas. Para mim, é uma satisfação enorme”.

