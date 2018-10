Policiais Militares de Novo Progresso, Itaituba e Ruropolis passam por capacitaçao de moto patrulhamento

(Foto:Reprodução) – A capacitação dos Policiais foi iniciada na última segunda-feira (22/10/2018), nas dependências do 15° Batalhão de Polícia Militar. O treinamento é como se fosse uma auto escola, onde os Policiais estão recebendo toda instrução de como irão trabalhar nas motocicletas nas ruas para combater a criminalidade.

O treinamento requer muita habilidade de quem vai conduzir o veículo. São motos grandes e potentes e preparadas para atuarem em qualquer situação. Por isso, a capacitação é destacada como muita gratificação para quem vai combater a violência em prol da coletividade e sociedade.

De acordo com os Instrutores, Cabo Aquino e Cabo Aramanahy, a capacitação vai dar uma agilidade melhor no trabalho dos Policiais, que vão poder atender uma ocorrência em um determinado local de difícil acesso, onde uma viatura não pode chegar. E as motos mike irão ter essa agilidade.

O encerramento das atividades será feita nesta quinta-feira, de acordo com o comandante do 15° BPM, Tenente Coronel Vilhena, após a conclusão do treinamento os trinta policiais estarão aptos para atuarem no moto patrulhamento.

Fonte/Imagens: http://plantao24horasnews.com.br com informações do Repórter Risonaldo Mello.

