Policiais militares e motorista são presos por participação em milícia

Parte do material apreendido pela polícia nesta segunda-feira (13) (Ary Souza)

A Polícia Civil prendeu, na madrugada desta segunda-feira (13), três policiais militares e um motorista (não policial) acusados de integrarem um grupo de milícia responsável por mortes e tentativas de homicídio em Marituba e no distrito de Benfica, em Benevides. Os presos serão apresentados nesta manhã, às 9h, na Delegacia-Geral. As prisões são resultados da operação “Ronda Noturna” deflagrada em Belém e Região Metropolitana.

De acordo com a Polícia Civil, todos os acusados são ligados a uma empresa de vigilância privada de propriedade de um policial militar. A empresa em questão presta serviço nos bairros de Nova Marituba, Decouville e no Conjunto Beija-Flor. Todos os acusados são apontados como autores de homicídios ocorridos nessas áreas. Suas vítimas seriam pessoas suspeitas de praticarem furtos e roubos na região, além de clientes inadimplentes da empresa e moradores suspeitos de passarem informações à polícia sobre as mortes praticadas pelo grupo.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na sede da empresa, onde foram apreendidos celulares, munições deflagradas de calibres diversos, capas de colete balístico, cassetetes, balaclavas (capuzes), fardamento, entre outros materiais. Dos quatro presos, dois já estavam recolhidos na cadeia.

