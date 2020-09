Policiais militares e um segurança são presos após roubarem 15 kg de ouro em Santarém (PA)

Assalto aconteceu na noite de domingo (27), no Porto do DER (Foto: Reprodução)

Delegados Gilvan Furtado e Jamil Casseb e Coronel Maués, em coletiva à imprensa, detalharam sobre o assalto

Dois policiais militares e um segurança foram presos nas primeiras horas desta terça-feira, 29, acusados do roubo de 15 quilos de ouro de uma empresa, no Porto do D.E.R, em Santarém, oeste do Pará.

De acordo com a Polícia Civil, os sargentos da Polícia Militar, Ivan da Silva Passos e Márcio Costa, além do segurança, Francinaldo da Silva dos Santos, passaram por procedimentos cabíveis na 16ª Seccional Urbana e, em seguida foram encaminhados para o Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura (CRASHM), onde estão sob custódia da Justiça de Santarém.

A Polícia Civil informou, ainda, que continua realizando diligências em vários pontos de Santarém em busca de mais dois policiais militares, suspeitos de integrar a quadrilha responsável pelo roubo do ouro e, que estão foragidos.

COLETIVA DE IMPRENSA: Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (29) na Seccional de Polícia Civil, com a presença do Coronel Maués (Comandante Regional da Polícia Militar de Santarém), e dos delegados Jamil Casseb (superintendente) e Gilvan Furtado, foi confirmado o assalto e a prisão de três envolvidos. “Três pessoas se apresentaram como policiais federais e fizeram o assalto de 15 kg de ouro no Porto do DER, na noite domingo (27), mas a Polícia Civil só soube do assalto na manhã de segunda-feira (28). De imediato foi iniciada a investigação e a Polícia conseguiu identificar a participação de um funcionário da empresa no assalto. Me depoimento à Polícia, ele confirmou a participação de um Sargento da PM. Após ser levado para a Seccional, com a presença do Coronel Maués, o Sargento confirmou a participação de outros três policiais militares no assalto. Em posse do Sargento foi encontrada uma barra de ouro. Diante da situação, foi dada voz de prisão ao Sargento Ivan da Silva Passos, que confirmou a participação de outros três militares no assalto. Um dos denunciados, o também Sargento Márcio Costa, foi preso e levado para a Seccional. Outros dois militares continuam foragidos”, disse o superintendente Jamil Casseb.

O Comandante Regional da Polícia Militar, Coronel Maués, achou lamentável e triste a participação dos militares no assalto. Informou que dois deles estão presos e aguarda a apresentação dos outros dois militares envolvidos no assalto. “Os quatros vão responder tanto na área civil como na área militar, pelo crime”, disse Coronel Maués.

Por: Manoel Cardoso

Fonte: Portal Santarém, com informações de JK

