Policiais percorrem mais de 200 quilômetros em buscas por autor da chacina em Belterra

Delegado Jamil Casseb e equipe da Polícia Civil que participa em uma das áreas onde as buscas são realizadas — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Segundo o superintendente regional da Polícia Civil, buscas só cessarão quando Mauro Barrozo for encontrado.

Em entrevista à imprensa santarena na manhã desta segunda-feira (3), o superintendente regional da Polícia Civil do Médio e Baixo Amazonas, delegado Jamil Farias Casseb, informou que as polícias Civil e Militar continuam embrenhadas nas matas na região onde aconteceu a chacina que vitimou quatro pessoas dia 27 de maio, na zona rural de Belterra, oeste do Pará. Mais de 200 quilômetros já foram percorridos dentro da mata fechada.

“As buscas continuam. Nós estamos incansavelmente na região com várias equipes tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, no primeiro momento, realizando uma saturação no local, fazendo incursões, pegando informações, pegando pistas. A área é muito difícil, é uma área de mata, muito extensa”, contou Jamil Casseb.

Ainda segundo o delegado, é uma mata que propicia a quem conhece a região – que é o caso do autor da chacina -, condições de subsistência por várias semanas. Tem água em abundância nesse período de inverno, frutas, caça e abrigo.

Em alguns trechos, policiais contam com o auxílio de viaturas. Em outros, os policiais percorrem a pé pelo meio da mata — Foto: Polícia Civil/Divulgação

“Para quem conhece, tem bastante condições que permanecer ali bastante tempo. Ele [Mauro] conhece toda a área, toda a região, tem experiência também em conseguir caças. Mas a polícia está incansável na saturação lá, e temos certeza que vai dar resultado”, observou.

Até a manhã desta segunda-feira, a polícia não teve nenhuma informação concreta de que Mauro tivesse conseguido sair da região de mata onde as buscas estão concentradas. “Até que chegue algo de concreto, de que ele foi avistado em outro lugar, que ele foi reconhecido, ou que houve aparição dele em outro local, a gente trabalha que ele permanece ali, porque também ainda tem a situação da mãe e do filho de 14 anos, que provavelmente estão com ele.

Pistas

Um barraco de madeira foi encontrado na mata e pode ter sido usado como abrigo por Mauro Barrozo — Foto: Polícia Civil/Divulgação

O delegado Jamil Casseb revelou que nas buscas dentro da mata, a polícia já encontrou algumas pistas da passagem de Mauro, como roupas, redes que teriam servido de abrigo para ele, uma cabana e pegadas.

“São várias pistas que a gente vai angariando na saturação do local. Existe uma possibilidade que tenha havido uma plantação de maconha no local, já teria sido colhido, porque não encontramos nenhum pé característico de maconha, mas o que foi encontrado lá denota que houve uma colheita de uma plantação de maconha”, informou Jamil.

Armadilhas para caça foram encontradas pelos policiais, na mata — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Sem pânico

A chacina praticada por Mauro deixou moradores de comunidade da área do entorno de Paca e São Benedito bastante assustados, mas o superintendente regional da Polícia Civil diz que não há motivo para pânico.

“Até agora não houve nenhum avistamento concreto de que ele tivesse saído da região de mata, a polícia está constantemente no local. Lógico que todo o cuidado é necessário, mas como a área está muito bem amparada pelos órgãos de segurança, a gente não acredita que haja mais um ataque por parte do Mauro ou coisa assim”, disse.

Jamil Casseb assegurou que as buscas continuarão até que o Mauro, sua mãe e seu filho sejam encontrados e toda situação seja elucidada.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém

