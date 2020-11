Policiais rodoviários estaduais são presos em flagrante por cobrança de propina em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“No início do mês de outubro eu tomei conhecimento por órgãos de imprensa de Santarém, que alguns policiais militares estariam praticando extorsão em algumas rodovias do município. Imediatamente eu disponibilizei o contato da Ouvidoria na imprensa e algumas denúncias foram encaminhadas. Tão logo eu recebi essas denúncias, determinei a abertura de inquérito policial militar para apuração dos fatos”, contou o promotor militar Armando Brasil.

You May Also Like