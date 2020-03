Policiais são baleados por piratas durante fiscalização em rio de Breves, no Marajó

(Foto:Reprodução) – Os policiais baleados foram atendidos e estão fora de risco.

Dois policiais foram baleados no início da noite da última quarta-feira (4), no município de Breves no Marajó. De acordo com a Polícia, os agentes baleados eram um cabo da PM e um investigador da PC. Ainda de acordo com as investigações, os policiais foram baleados durante uma perseguição a piratas no rio Tajapurú.

Segundo informações do comando da PM em Breves, uma equipe foi enviada ao Rio Tapujaru após receber denúncia da ação de piratas na região. No percurso, os agentes relataram que foram recebidos a tiros por homens que estavam escondidos na mata.

Após o atentado, outra equipe da PM e socorristas do Corpo de Bombeiros se deslocaram até o local para dar reforço e cuidar dos policiais baleados. A polícia informou que segue na busca pelos suspeitos. Os policiais baleados foram atendidos e estão fora de risco.

Por G1 PA — Belém

