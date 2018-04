Policial, advogada e servidor municipal são presos por fraudar laudo no Pará (

Foto: Divulgação) – O investigador da Polícia Civil, Vicente David Júnior, foi um dos presos por fraudar laudo pericial.

Um policial civil foi preso na segunda-feira (9), em Oriximiná, no oeste paraense, acusado de integrar um esquema para fraudar o laudo pericial de um condutor envolvido em um atropelamento com vítima fatal. Além do investigador Vicente David Júnior, uma advogada, um servidor municipal e o próprio motorista também foram detidos.

O caso ocorreu após um condutor embriagado atropelar e matar uma pessoa no dia 25 de março. Na ocasião, a advogada do motorista subornou o policial para que ele deixasse outra pessoa realizar o exame de sangue para determinar a dosagem alcoólica. Câmeras de segurança da Unidade Integrada do ProPaz (UIPP) flagrama o momento em que o policial pede para que um agente de portaria do local realizasse o exame.

Os quatro foram autuados por formação de quadrilha e adulteração de laudos pericias e transferidos para Santarém. A advogada permeceu no município, enquanto os outros envolvidos foram encaminhados para Belém.

