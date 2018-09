Policial Civil assessor parlamentar é suspeito de estuprar quatro crianças em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará

Joel Pereira da Rocha também é policial civil no município. A polícia investiga a localização do acusado.(Foto: Divulgação/Polícia Civil )



Um policial civil que atuava com assessor parlamentar de um vereador no município de Canaã dos Carajás, sudeste do Pará, está foragido suspeito de estuprar quatro crianças na cidade. De acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (24) pelo delegado Jorge Carneiro, responsável pelo caso, Joel Pereira da Rocha, o Caveira, tem um é alvo de um mandado de prisão emitido pelo Ministério Público do Pará (MPPA). A polícia investiga a localização do acusado.

Segundo a polícia, Joel é assessor parlamentar do vereador Walter Diniz (MDB), membro da Mesa Diretora da Câmara Municipal da cidade. Além disso, o suspeito é irmão de um conselheiro tutelar do município. A polícia informou que, a princípio o foragido alegou perseguição política e que iria processar as pessoas que o acusaram. Ainda de acordo com o delegado, Joel não é visto na cidade há mais de 10 dias.

De acordo com delegado, as vítimas estão sendo amparadas por uma rede proteção. O programa inclui acompanhamento de uma equipe composta por psicólogos, assistentes sociais e médicos.

Qualquer informação que possa ajudar nas investigações podem ser repassadas à polícia pelo Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar.

Por:G1 PA

