Policial Civil é esfaqueado pelas costas em Almerim; responsável por atentado morreu

Policial foi ferido pelas costas; punhais foram encontrados e apreendidos com o responsável pelo atentado — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Com o responsável pelo atentado, a polícia encontrou duas facas do tipo punhal. Em julho, a delegacia de Polícia Civil de Oriximiná também foi alvo de um atentado.

Um Policial Civil foi esfaqueado pelas costas em Almeirim, no oeste do Pará. Para se defender do atentado, mesmo ferido, o policial conseguiu atirar no homem, que morreu. O policial recebeu um golpe nas costas, recebeu atendimento médico e passa bem.

Ao G1, a Polícia informou que o caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (12). Com o responsável pelo atentado, a polícia apreendeu duas armas brancas, sendo duas facas tipo punhal.

Em julho, outro atentado foi registrado na região. A delegacia de polícia civil de Oriximiná foi alvejada. Um adolescente foi apreendido, apontado como responsável por atentado.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...