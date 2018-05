Policial civil é suspeito de assassinar ex-mulher dentro da Câmara de Contagem

Ludimila Leandro Braga chegava para trabalhar e abria o gabinete de um vereador quando foi morta pelo ex-marido, um policial civil.

Uma mulher foi assassinada a tiros na manhã desta quarta-feira (16) dentro da Câmara Municipal de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, informou a Polícia Militar (PM).

De acordo com informações da assessoria de imprensa da Câmara, Ludimila Leandro Braga chegava para trabalhar e abria o gabinete do vereador Jerson Braga Maia (PPS) quando foi surpreendida pelo ex-marido, o policial civil Claudio Roberto Weichert Passos, de 42 anos. A vítima levou quatro tiros e morreu no local. O relacionamento terminou há cerca de um mês e ela estava recebendo ameaças dele.

Depois de matar Ludimila, o suspeito atirou contra o próprio maxilar e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi transferido de helicóptero para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. O estado dele é desconhecido porque a unidade de saúde não divulga.

Ainda segundo a assessoria de imprensa da Câmara, o policial civil passou pelo procedimento de segurança, tirou foto, deixou o documento de identidade e entrou na Câmara.

O vereador Léo Mota (PSL) disse à reportagem da Globo Minas que o sistema de detector de metais está sendo instalado na Câmara.

Em nota, a Polícia Civil informou que todas as providências cabíveis quanto ao crime, supostamente cometido pelo policial civil, já estão sendo tomadas. As investigações se iniciaram imediatamente após o fato e estão sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios em Contagem.

O comunicado disse, ainda, que em momento oportuno os resultados da investigação serão repassados à imprensa e esclareceu, também, que os trabalhos investigativos estão sendo acompanhados pela Corregedoria-Geral de Polícia Civil até a conclusão do inquérito.

