Policial civil embriagada causa acidente de trânsito

A investigadora da Polícia Civil, Vânia Pampolha, estava dirigindo embriagada, na noite do último sábado (4), quando causou um acidente de trânsito. Ela passava pela via principal do conjunto Panorama XXI e bateu em um carro que estava parado, mas com a condutora do veículo no banco do motorista.

A vítima, que terá a identidade preservada, bateu a cabeça no volante e machucou o joelho. Mas, o acidente ainda ficaria mais grave. Sem ter muito controle do carro, a policial insistiu em acelerar o veículo, o que fez com que o carro com o qual já havia colidido, que estava com a primeira vítima ainda dentro, fosse empurrado e atropelasse uma jovem, que também não será identificada.

Ela está internada em estado estável no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). De acordo com moradores da área, a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) demorou cerca de uma hora e meia para resgatar a jovem. A motorista do segundo veículo foi atendida no próprio local da ocorrência e passa bem. A investigadora não precisou de atendimento médico. Os danos materiais foram mínimos.

A policial só foi parada pelos gritos de populares que estavam próximo ao local e viram tudo acontecer. Quando a moça que estava fora dos veículos começou a ser jogada para baixo do carro que estava sendo imprensado pela investigadora, a população correu para ajudar. Algumas pessoas decidiram ajudar as duas mulheres que estavam feridas, enquanto outros se direcionaram para tentar tirar Vânia do carro. Ao retirarem a chave do contato, ela fez menção de que pegaria a arma, mas foi detida por policiais militares que, coincidentemente, passavam pelo local no exato momento.

A arma da policial foi apreendida e ela foi conduzida para a Delegacia de Crimes Funcionais (Decrif), onde foi constatado sinais de embriaguez. Pelas lesões corporais, foi feito apenas um termo circunstanciado de ocorrência (TCO), que não gera prisão. Já o fato de estar dirigindo sob efeito de álcool (alcoolemia), cabe prisão, mas é um crime de trânsito afiançável. Vânia pagou a fiança e vai responder ao processo em liberdade.

Com os efeitos da Lei Seca, de 2008, e o reajuste recente dos valores das punições, dirigir alcoolizado pode resultar numa multa de até R$ 4 mil ou mais em casos de reincidência e agravantes. É uma infração gravíssima, que faz a pessoa perder sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e ter o direito de dirigir suspenso por 12 meses. O veículo e a habilitação são recolhidos.

