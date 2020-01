Policial Civil sofre tentativa de homicídio no bairro Uruará, em Santarém

Um policial civil foi vítima de tentativa de homicídio na tarde deste sábado (25). De acordo com informações, dois indivíduos ainda não identificados, chegaram em uma motocicleta, de cor preta, na residência da vítima, onde efetuaram disparos de arma de fogo. Um dos tiros teria atingido a cabeça da vítima.

O crime ocorreu na rua Uruará, entre Gonçalves Dias e Antonio Simões, bairro Uruará. O investigador Euler Carlos de Sousa Rego foi encaminhado ao Hospital Municipal de Santarém.

Piora do quadro clínico: Por volta de 17h, o estado de saúde do investigador Euler piorou. Com quadro de convulsão, o mesmo foi encaminhado para UTI, e deverá passar por cirurgia. Logo que deu entrada no Hospital Municipal, por volta de 16h, a vítima estava acordada e consciente. No deslocamento de ambulância para realizar exame de tomografia, um dos irmãos chegou a gravar um vídeo, em que ele aparece dizendo estar bem.

Para o irmão, o agente da polícia judiciária estadual, disse que estava em casa, quando bateram palma. Os criminosos acabaram rendendo quem foi atendê-los, quando os elementos o viram efetuaram o disparo de arma de fogo. Ele sentiu o impacto do projétil, vindo a desmaiar, acordando somente quando estava a caminho do Hospital.

Matéria em atualização

RG / O Impacto;25 de janeiro de 2020

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...