Policial civil surta e briga com guarda municipal em telhado de residencia

(Foto:Reprodução)-Descontrolado e dizendo frases desconexas, policial estaria agressivo. Ele foi atingido por um tiro no joelho

Um confronto entre um policial civil e um guarda municipal em cima de telhados de casas em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, terminou com os dois feridos, na terça-feira (23).

Segundo informações da Guarda Municipal, o policial teria abandonado um veículo Uno branco em frente a um hotel, estava agressivo e em surto, xingando as pessoas. Depois, completamente descontrolado e dizendo frases desconexas, ele teria subido no telhado de uma residência. Na tentativa de neutralizá-lo, um guarda municipal subiu no teto da casa, mas foi atacado pelo policial civil com telhas. Além disso, ele também teria tentando pegar a arma do agente da guarda. Foi nesse momento, que o policial foi atingido por um disparo de arma de fogo no joelho.

Os dois feridos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados a um hospital.

Em nota, a Polícia Civil do Paraná informou que o servidor está afastado da função policial e deverá responder pelo ocorrido.

